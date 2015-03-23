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    ​В Салахаддине убито более 70 боевиков ИГИЛ

    10 транспортных средств организации уничтожены

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В иракской провинции Салахаддин в ходе авиаударов по позициям террористической организации ИГИЛ убито более 70 боевиков.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, пресс-службы Министерства обороны Ирака сообщила, что при бомбардировке позиций ИГИЛ в Салахаддине 10 транспортных средств организации уничтожены.

    После захвата 10 июня Мосула боевиками ИГИЛ в некоторых районах продолжаются столкновения. Поддержку иракским силам оказывает авиация международной коалиции под руководством США. Иракская армия и силы пешмерге проводят операции по освобождению захваченных боевиками территорий. 

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