​В Салахаддине убито более 70 боевиков ИГИЛ

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В иракской провинции Салахаддин в ходе авиаударов по позициям террористической организации ИГИЛ убито более 70 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, пресс-службы Министерства обороны Ирака сообщила, что при бомбардировке позиций ИГИЛ в Салахаддине 10 транспортных средств организации уничтожены.

После захвата 10 июня Мосула боевиками ИГИЛ в некоторых районах продолжаются столкновения. Поддержку иракским силам оказывает авиация международной коалиции под руководством США. Иракская армия и силы пешмерге проводят операции по освобождению захваченных боевиками территорий.