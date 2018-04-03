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    В Сальвадоре произошло мощное землетрясение

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Мощное землетрясение произошло в понедельник вечером в Сальвадоре.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство окружающей среды и природных ресурсов этой центральноамериканской страны.

    "По предварительным данным, землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья департамента Сан-Висенте", — говорится в сообщении ведомства.

    Угрозы цунами для Сальвадора нет, о возможных разрушениях и жертвах пока тоже не сообщается.

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