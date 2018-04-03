В Сальвадоре произошло мощное землетрясение

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Мощное землетрясение произошло в понедельник вечером в Сальвадоре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство окружающей среды и природных ресурсов этой центральноамериканской страны.

"По предварительным данным, землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья департамента Сан-Висенте", — говорится в сообщении ведомства.

Угрозы цунами для Сальвадора нет, о возможных разрушениях и жертвах пока тоже не сообщается.