В Сальвадоре произошло массовое убийство

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сразу шесть человек стали жертвами бандитов в Сальвадоре.

Как передает Report, об этом сообщила в субботу генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

Представительство генеральной прокуратуры республики в Усулутане сообщает об убийстве шести человек в кантоне Хокотильо", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

По предварительной информации, среди убитых – пять мужчин и одна женщина. Причины преступления пока не известны.

На территории Сальвадора действуют две основные банды — Barrio-18 и Mara Salvatrucha, которые являются одними из самых мощных преступных группировок в США, Мексике и странах Центральной Америки. Всего в них состоят примерно 70 тысяч человек.