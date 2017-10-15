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    В Сальвадоре произошло массовое убийство

    Cреди убитых – пять мужчин и одна женщина

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сразу шесть человек стали жертвами бандитов в Сальвадоре.

    Как передает Report, об этом сообщила в субботу генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

    Представительство генеральной прокуратуры республики в Усулутане сообщает об убийстве шести человек в кантоне Хокотильо", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

    По предварительной информации, среди убитых – пять мужчин и одна женщина. Причины преступления пока не известны.

    На территории Сальвадора действуют две основные банды — Barrio-18 и Mara Salvatrucha, которые являются одними из самых мощных преступных группировок в США, Мексике и странах Центральной Америки. Всего в них состоят примерно 70 тысяч человек. 

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