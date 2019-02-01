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    В Сальвадоре эвакуировали дворец президента из-за землетрясения

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Эвакуация была проведена в президентском дворце в Сальвадоре после землетрясения магнитудой 6,4 на границе Гватемалы и Мексики.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора сообщило, что землетрясение сильнее всего ощущалось на западе страны близ границы с Гватемалой.

    В результате землетрясения и эвакуации никто не пострадал.

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