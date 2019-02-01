В Сальвадоре эвакуировали дворец президента из-за землетрясения

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Эвакуация была проведена в президентском дворце в Сальвадоре после землетрясения магнитудой 6,4 на границе Гватемалы и Мексики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора сообщило, что землетрясение сильнее всего ощущалось на западе страны близ границы с Гватемалой.

В результате землетрясения и эвакуации никто не пострадал.