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    В саду ООН по случаю 70-летия окончания войны посажено "Дерево мира и единства"

    Генсек ООН призвал всех помнить о погибших во имя мира и делать все возможное для воплощения идеалов организации в жизнь

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В честь 70-летия окончания Второй мировой войны на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке посажено "Дерево мира и единства". Как сообщает Report, в торжественной церемонии приняли участие Генеральный секретарь Пан Ги Мун, Председатель Генеральной Ассамблеи Сэм Кутеса,  дипломаты  ряда представительств при ООН. 

    Обращаясь к участникам церемонии, Пан Ги Мун подчеркнул, что основатели ООН надеялись, что новая Организация убережет человечество от ужасов войны и приведет к лучшему будущему. 

    Глава ООН добавил, что спустя семьдесят лет после окончания Второй мировой войны приходится говорить о том, что человечеству предстоит пройти еще немалый путь для того, чтобы обеспечить всем людям жизнь в мире и в достоинстве.

    Генеральный секретарь ООН призвал всех помнить о погибших во имя мира и делать все возможное для воплощения идеалов организации в жизнь.

    Символом Победы и мира стала плакучая белая вишня, которую посадили перед центральным зданием комплекса ООН. 

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