В саду ООН по случаю 70-летия окончания войны посажено "Дерево мира и единства"

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В честь 70-летия окончания Второй мировой войны на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке посажено "Дерево мира и единства". Как сообщает Report, в торжественной церемонии приняли участие Генеральный секретарь Пан Ги Мун, Председатель Генеральной Ассамблеи Сэм Кутеса, дипломаты ряда представительств при ООН.

Обращаясь к участникам церемонии, Пан Ги Мун подчеркнул, что основатели ООН надеялись, что новая Организация убережет человечество от ужасов войны и приведет к лучшему будущему.

Глава ООН добавил, что спустя семьдесят лет после окончания Второй мировой войны приходится говорить о том, что человечеству предстоит пройти еще немалый путь для того, чтобы обеспечить всем людям жизнь в мире и в достоинстве.

Генеральный секретарь ООН призвал всех помнить о погибших во имя мира и делать все возможное для воплощения идеалов организации в жизнь.

Символом Победы и мира стала плакучая белая вишня, которую посадили перед центральным зданием комплекса ООН.