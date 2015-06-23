​В Сьерра-Леоне снова зарегистрировали вспышку Эболы

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ В Сьерра-Леоне зарегистрированы два случая заболевания лихорадкой вируса Эбола.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, представитель Национального центра реагирования Эбола Сиди Яхья Тунис отметил, что обеспокоен появлениями новых случаев, поскольку в течение нескольких недель считалось, что лихорадка побеждена.

Кроме того, представитель подчеркнул, что существует угроза дальнейшего распространения, поскольку два случая зарегистрированы в городе Мэгазин, где существуют проблемы с гигиеной из-за перенаселения.

Ранее сообщалось, что в Либерии удалось полностью остановить эпидемию лихорадки Эбола.