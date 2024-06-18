В Рязанской области РФ восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Авария с участием микроавтобуса и двух грузовых машин произошла в Шиловском районе Рязанской области, восемь человек погибли и 13 пострадали.

Авария с участием микроавтобуса и двух грузовых машин произошла в Шиловском районе Рязанской области РФ, восемь человек погибли и 13 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, утром на 273-м км федеральной трассы М-5 "Урал" вблизи села Заполье столкнулись две фуры, легковой автомобиль и микроавтобус "ГАЗель".

По уточненной информации пресс-службы региональной прокуратуры, в результате ДТП погибли восемь человек, 13 госпитализированы с различными травмами, в том числе трое несовершеннолетних.

По предварительным данным, шестеро погибших находились в микроавтобусе.