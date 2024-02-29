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В ряде стран ЕС зафиксировали рекордное число ходатайств об убежище в 2023 году

В ряде стран ЕС зафиксировали рекордное число ходатайств об убежище в 2023 году В 2023 году в странах Европейского Союза, а также в Швейцарии и Норвегии было подано 1.14 млн ходатайств о предоставлении убежища.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 19:26
В ряде стран ЕС зафиксировали рекордное число ходатайств об убежище в 2023 году

В 2023 году в странах Европейского Союза, а также в Швейцарии и Норвегии было подано 1.14 млн ходатайств о предоставлении убежища.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), указанные цифры представляют собой рекордный показатель с 2016 года, когда в Европу направился большой поток беженцев из охваченной войной Сирии.

По сравнению с предыдущим годом, общее количество прошений об убежище выросло на 18 процентов.

В агенстве отмечают, что показатель впервые за семь лет превысил отметку в 1 миллион.

Как и в прежние годы, больше всего прошений подали граждане Сирии - 181 тысячу, что на 38 процентов больше, чем годом ранее.

На втором месте остаются беженцы из Афганистана - 114 тысяч ходатайств. В конце 2023 года увеличилось и число обратившихся за защитой палестинцев.

Значительно возросло и число заявок об убежище, поданных гражданами Турции - 101 тысяча, что на 82 процента больше, чем в 2022 году.

В абсолютных цифрах больше всего их было подано в Германии (334 000), Франции (167 000), Испании (162 000), Италии (136 000), причем только на эти четыре страны пришлось более двух третей всех ходатайств.

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