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В ряде штатов США сегодня пройдут протесты против политики Трампа

В ряде штатов США сегодня пройдут протесты против политики Трампа В нескольких штатах США сегодня пройдут акции протеста против первых решений Дональда Трампа на посту президента страны.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 16:17
В ряде штатов США сегодня пройдут протесты против политики Трампа

В нескольких штатах США сегодня пройдут акции протеста против первых решений Дональда Трампа на посту президента страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Сторонники набирающего популярность движения, которое обозначает себя в соцсетях хэштегами #buildtheresistance и #50501 (50 протестов, 50 штатов за один день), планируют в среду выйти на акции протестов в столицах американских штатов, а также в других городах страны.

У движения есть веб-сайты и аккаунты в соцсетях. В них несогласные с политикой Трампа распространяют агитацию против "Проекта 2025" - выпущенного близким к Республиканской партии фондом Heritage Foundation сборника, который содержит наиболее подробное изложение программы действий республиканской администрации, в том числе преобразования правительства и общества США.

В минувшее воскресенье в штате Южная Калифорния прошли протесты против миграционной политики Трампа. По оценкам агентства, в демонстрации приняли участие сотни людей. Они призывали остановить планы новой администрации по массовой депортации.

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