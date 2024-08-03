В ряде городов Великобритании вспыхнули протесты против мигрантов

Антимигрантские протесты начались в различных городах по всей Великобритании с участием в общей сложности нескольких тысяч человек.

Антимигрантские протесты начались в различных городах по всей Великобритании с участием в общей сложности нескольких тысяч человек.

Как передает Report , об этом сообщили британские СМИ.

Отмечается, что крупные акции прошли в Манчестере, Портсмуте, Белфасте и городах Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл.

Согласно газете The Sun, одновременно с протестами правых активистов в стране состоялись демонстрации против расизма, организованные левыми политическими силами. В Манчестере между двумя группами манифестантов произошли стычки, есть задержанные.

Газета Belfast Telegraph отметила, что в североирландском Белфасте антимигрантские протесты объединили представителей двух основных общин региона - протестантов-юнионистов, выступающих за сохранение Ольстера в составе Соединенного Королевства, и католиков-националистов, которые хотели бы разорвать союз с Великобританией.

BBC сообщила, что массовые акции также состоялись в Лидсе, Ливерпуле, Блэкберне, Ноттингеме и североирландском Бангоре. В Блэкпуле на северо-западе Англии некоторые больницы ограничили прием пациентов на фоне протестов в центре города. Вследствие массовых акций экс-глава МВД Великобритании и депутат Палаты общин (нижней палаты парламента) от оппозиционной Консервативной партии Прити Пател призвала срочно созвать заседание законодательного органа для согласования единого заявления по теме беспорядков.

Ранее газета The Guardian проинформировала, что силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе были приведены в состояние повышенной готовности из-за антимигрантских протестов. Ожидается, что акции состоятся как минимум в 20 британских городах в течение выходных. Протесты проходят на фоне резни в английском городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса по мотивам творчества американской поп-певицы Тейлор Свифт.