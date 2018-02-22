В ряде городов США объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники спасательных служб эвакуируют жителей нескольких городов американского штата Индиана в связи с наводнением, вызванным сильными ливнями и таянием снега, передает Report со ссылкой на "Интерфакс"

В настоящее время в городах Элхарт и Гошен объявлено чрезвычайное положение.

Многие транспортные маршруты на севере штата перекрыты и используются лишь сотрудниками чрезвычайных и других служб.

Администрация Элхарт заявила, что город столкнулся с подобным наводнением впервые за последние 45 лет.

Метеорологи предупреждают, что наводнение из-за разлива рек и сильных дождей может грозить и соседним с Индианой штатам. Власти штата Мичиган уже призвали жителей шести округов временно покинуть свои дома.