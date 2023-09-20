В румынских водах Черного моря на торговом судне произошел взрыв

На торговом судне, следовавшем в румынских территориальных водах Черного моря, произошел взрыв.

На торговом судне, следовавшем в румынских территориальных водах Черного моря, произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.

Торговое судно следовал под флагом Того. Его экипаж эвакуировали. Причины взрыва пока не установили.

Во время взрыва судно следовало недалеко от порта Сулина. На борту находились 12 членов экипажа. Всех их доставили в порт для медицинского обследования.

По словам начальника порта Дана Ичима, причины взрыва пока неизвестны. Предположительно, взрыв могла спровоцировать мина.