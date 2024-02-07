В Румынию в 2026 году поставят американские танки Abrams

Американские танки Abrams поступят на вооружение сухопутных войск Румынии в 2026 году.

Американские танки Abrams поступят на вооружение сухопутных войск Румынии в 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Аджерпрес со ссылкой на официальные источники в Минобороны.

Министерство привлечет румынские профильные отрасли промышленности, которые обеспечат комплексную логистическую поддержку поставкам, отмечается в сообщении.

Конгресс США был уведомлен в ноябре прошлого года о продаже Румынии 54 боевых танков Abrams M1A2 в варианте SEPv3, 12 модификаций танковых шасси, боеприпасов и учебных тренажеров. Ориентировочная стоимость контракта составляет около $1,07 млрд, согласно предварительному одобрению парламента Румынии.

В соответствии с американским законодательством Конгресс США был уведомлен о более высокой первоначальной стоимости примерно в $2,5 млрд, отмечает Аджерпрес. После одобрения сделки Конгрессом между правительствами Румынии и США будет подписан контракт, согласно которому покупка будет сделана румынской стороной по стоимости, одобренной румынским парламентом.