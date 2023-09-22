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В Румынию прибыли дополнительно четыре американских самолета F-16

В Румынию прибыли дополнительно четыре американских самолета F-16 Четыре самолета F-16 и около 100 военнослужащих из состава ВВС США в Европе (USAFE) прибыли на румынскую авиабазу "Лейтенант Георге Мочорницэ" в Борче (уезд Кэлэраши).
Другие страны
22 сентября 2023 г. 20:08
В Румынию прибыли дополнительно четыре американских самолета F-16

Четыре самолета F-16 и около 100 военнослужащих из состава ВВС США в Европе (USAFE) прибыли на румынскую авиабазу "Лейтенант Георге Мочорницэ" в Борче (уезд Кэлэраши).

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

"Отряд ВВС США в Европе (USAFE) в составе примерно 100 военных и четырех самолетов F-16 прибыл в пятницу 22 сентября на авиабазу "Лейтенант Георге Мочорницэ" в Борче", - указывается в сообщении.

"Американские военные будут выполнять задачи укрепленной воздушной полиции, а также проводить тренировки вместе военными и самолетами F-16 румынских ВВС", - отмечает военное ведомство.

Американские самолеты прилетели в Румынию после того, как на территории страны были трижды обнаружены обломки БПЛА, происхождение которых пока устанавливается. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил тогда, что США направят дополнительные силы в Румынию, чтобы укрепить миссию воздушной полиции НАТО по охране воздушного пространства в Румынии.

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