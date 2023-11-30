В Румынию прибыли четыре самолета F-16 ВВС Турции для патрулирования

Четыре самолета F-16 ВВС Турции прибыли на 86-ю авиабазу "Лейтенант авиации Георге Мочорницэ" в Борче для патрулирования в небе страны в рамках миссии воздушной полиции НАТО.

Четыре самолета F-16 ВВС Турции прибыли на 86-ю авиабазу "Лейтенант авиации Георге Мочорницэ" в Борче для патрулирования в небе страны в рамках миссии воздушной полиции НАТО.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.

"Отряд в составе примерно 80 военных (пилоты и технический персонал) и четыре самолета F-16 будут выполнять вместе с летчиками ВВС Румынии задачи укрепленной воздушной полиции под командованием НАТО, - указывается в сообщении. - Совместное выполнение задач воздушной полиции способствует развитию способности реагирования и сдерживания, а также укреплению взаимодействия между ВВС Румынии и Турции".