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В Румынию прибыли четыре самолета F-16 ВВС Турции для патрулирования

В Румынию прибыли четыре самолета F-16 ВВС Турции для патрулирования Четыре самолета F-16 ВВС Турции прибыли на 86-ю авиабазу "Лейтенант авиации Георге Мочорницэ" в Борче для патрулирования в небе страны в рамках миссии воздушной полиции НАТО.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 18:58
В Румынию прибыли четыре самолета F-16 ВВС Турции для патрулирования

Четыре самолета F-16 ВВС Турции прибыли на 86-ю авиабазу "Лейтенант авиации Георге Мочорницэ" в Борче для патрулирования в небе страны в рамках миссии воздушной полиции НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.

"Отряд в составе примерно 80 военных (пилоты и технический персонал) и четыре самолета F-16 будут выполнять вместе с летчиками ВВС Румынии задачи укрепленной воздушной полиции под командованием НАТО, - указывается в сообщении. - Совместное выполнение задач воздушной полиции способствует развитию способности реагирования и сдерживания, а также укреплению взаимодействия между ВВС Румынии и Турции".

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Версия на английском языке 4 F-16s of Turkish Air Force deployed to Romania for patrol service
Версия на азербайджанском языке Türkiyə HHQ-yə məxsus 4 “F-16” təyyarəsi patrul xidməti üçün Rumıniyaya göndərilib

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