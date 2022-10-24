В Румынию прибыл первый конвой французской бронетехники

Первый конвой французских бронетранспортеров прибыл в воскресенье в Румынию через пограничный пункт "Нэдлак" (уезд Арад).

Первый конвой французских бронетранспортеров прибыл в воскресенье в Румынию через пограничный пункт "Нэдлак" (уезд Арад).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Радио Румынии.

"Таким образом, Франция укрепит свое военное присутствие в Румынии в рамках боевой группы НАТО, дислоцированной в Чинку (уезд Брашов), где уже находятся 750 французских военных", - отмечается в сообщении.

"С начала конфликта (в Украине) было принято решение направить (в Румынию) легкую пехоту, но позднее... было решено развернуть в Чинку тяжелый батальон, перейти от оснащения легкой боевой техникой к бронированной, - сказал радиостанции полковник Александр де Фелигонд, сопровождающий конвой. - Речь идет о роте танков "Леклерк" и бронетранспортерах для пехоты".

"Мы здесь для совместной подготовки с военными Румынии, а также Нидерландов..., которая будет проходить как в Чинку, так и в других районах Румынии", - добавил он.

Отметим, что второй конвой, состоящий из роты танков "Леклерк", как ожидается, прибудет в Румынию в ноябре.