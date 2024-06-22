В Румынии заявили о подготовке к созданию собственного БПЛА

Прототип румынского беспилотника может быть реализован до конца 2024 года, в течение лета планируется подготовить тему проекта.

Прототип румынского беспилотника может быть реализован до конца 2024 года, в течение лета планируется подготовить тему проекта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономики страны Раду Опря.

"Убежден, что до конца лета у нас будет уже готова тема проекта для румынского беспилотника. Стало быть, у нас будет исследовательский проект с возможностью наладить промышленное производство соответствующего изделия, прототипа на одном из предприятий национальной оборонной компании Romarm с тем, чтобы Румыния получила на него право интеллектуальной собственности", - сказал он.

Он подчеркнул, что после этого в стране появится стопроцентно румынский беспилотник.

По словам министра, румынская компания Carfil - филиал Romarm - планирует открыть центр подготовки операторов БПЛА как гражданского, так и военного назначения.