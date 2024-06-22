О нас

В Румынии заявили о подготовке к созданию собственного БПЛА

В Румынии заявили о подготовке к созданию собственного БПЛА Прототип румынского беспилотника может быть реализован до конца 2024 года, в течение лета планируется подготовить тему проекта.
Другие страны
22 июня 2024 г. 14:46
В Румынии заявили о подготовке к созданию собственного БПЛА

Прототип румынского беспилотника может быть реализован до конца 2024 года, в течение лета планируется подготовить тему проекта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономики страны Раду Опря.

"Убежден, что до конца лета у нас будет уже готова тема проекта для румынского беспилотника. Стало быть, у нас будет исследовательский проект с возможностью наладить промышленное производство соответствующего изделия, прототипа на одном из предприятий национальной оборонной компании Romarm с тем, чтобы Румыния получила на него право интеллектуальной собственности", - сказал он.

Он подчеркнул, что после этого в стране появится стопроцентно румынский беспилотник.

По словам министра, румынская компания Carfil - филиал Romarm - планирует открыть центр подготовки операторов БПЛА как гражданского, так и военного назначения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Казахстан и США подпишут соглашение по снижению ядерного риска
Казахстан и США подпишут соглашение по снижению ядерного риска
22 июня 2024 г. 15:12
Число погибших в Газе палестинцев превысило 37,5 тыс. человек
Число погибших в Газе палестинцев превысило 37,5 тыс. человек
22 июня 2024 г. 14:26
У берегов Италии нашли тела еще 14 мигрантов, утонувших в результате крушения лодки
У берегов Италии нашли тела еще 14 мигрантов, утонувших в результате крушения лодки
22 июня 2024 г. 14:11
Число погибших от отравления контрафактным алкоголем в Индии достигло 55 человек
Число погибших от отравления контрафактным алкоголем в Индии достигло 55 человек
22 июня 2024 г. 13:23
В Украине от взрыва гранаты погиб мужчина
В Украине от взрыва гранаты погиб мужчина
22 июня 2024 г. 13:06
На Западном берегу Иордана убили израильтянина
На Западном берегу Иордана убили израильтянина
22 июня 2024 г. 12:52
Китай запустил на орбиту созданный вместе с Францией спутник-телескоп
Китай запустил на орбиту созданный вместе с Францией спутник-телескоп
22 июня 2024 г. 12:30
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив
22 июня 2024 г. 12:27
В Китае заявили об ожидании лидерства в ЕС от ФРГ вопреки протекционизму
В Китае заявили об ожидании лидерства в ЕС от ФРГ вопреки протекционизму
22 июня 2024 г. 12:00
В Румынии автобус с 59 болгарскими туристами попал в ДТП
В Румынии автобус с 59 болгарскими туристами попал в ДТП
22 июня 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi