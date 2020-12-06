В Румынии завершилось голосование на парламентских выборах

Парламентские выборы завершились в воскресенье в Румынии.

Парламентские выборы завершились в воскресенье в Румынии.

Голосование проводилось на более чем 18 тыс. избирательных участках, которые в 21:00 (23:00 бакинское время) закончили прием бюллетеней.

По данным местной Центральной избирательной комиссии, средняя явка по стране в 19:00 (21:00) составила 29,8%, то есть своим правом голоса воспользовались более 5,4 млн из более чем 18 млн румын, обладающих правом голоса и внесенных в избирательный регистр.

После завершения подсчета голосов будут определены 136 сенаторов и 329 депутатов из 7 136 кандидатов (2 477 - в Сенат и 4 659 - в Палату депутатов). Парламентариев избирают на 4 года. Порог прохождения в законодательный орган составляет 5%.

Отметим, что пандемия внесла коррективы в традиционный избирательный процесс, участники которого были обязаны соблюдать санитарные нормы: ношение маски, измерение температуры, дистанцирование, дезинфекция помещений.