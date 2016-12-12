В Румынии завершились парламентские выборы

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Румынии в 23:00 по бакинскому времени завершилось голосование на парламентских выборах.

Как передает Report, по данным Центрального избирательного бюро (ЦИБ), явка на выборах на момент закрытия участков составила 39,49%.

По данным exit poll, проведенного Румынским институтом по оценке и стратегии (IRES), лидирует Социал-демократическая партия (СДП). Она получила в ходе голосования 45,8% голосов, а Национал-либеральная партия (НЛП) — 20,8% голосов. По данным опроса Центра городской и региональной социологии (CURS), СДП набрала 45,5% голосов, а НЛП — 21,7%.