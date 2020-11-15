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В Румынии загорелась больница для больных коронавирусом, множество погибших

В Румынии загорелась больница для больных коронавирусом, множество погибших При пожаре в больнице для зараженных коронавирусом в румынском городе Пятра-Нямц погибли 10 человек
Другие страны
15 ноября 2020 г. 04:37
В Румынии загорелась больница для больных коронавирусом, множество погибших

При пожаре в больнице для зараженных коронавирусом в румынском городе Пятра-Нямц погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на инспекцию по чрезвычайным ситуациям.

Еще 10 человек пострадали, семеро из них находятся в критическом состоянии. Ожоги первой и второй степени получил дежурный врач, который пытался спасти пациентов из реанимации. Также пострадали еще один врач и две медсестры.

Возгорание началось в палате интенсивной терапии. По предварительной версии Минздрава страны, причиной пожара стало короткое замыкание. Агентство уточняет, что медучреждение было в плохом состоянии.

Прокуратура страны возбудила уголовное дело. Главврач больницы Лучиан Мику был назначен всего три недели назад после того, как его предшественник ушел в отставку из-за плохого обращения с пациентами. Он уволился после сообщений в СМИ о пациентах, в том числе с подозрением на COVID-19, которых заставляли ждать на улице на морозе, чтобы обратиться к за медпомощью.

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