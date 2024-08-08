В Румынии задержали врачей по подозрению в умышленном убийстве пациентов

Румынские прокуроры задержали двух женщин-врачей в столичной больнице Святого Пантелимона по делу о подозрительных смертельных случаях в отделении анестезии и интенсивной терапии этого медицинского учреждения.

Румынские прокуроры задержали двух женщин-врачей в столичной больнице Святого Пантелимона по делу о подозрительных смертельных случаях в отделении анестезии и интенсивной терапии этого медицинского учреждения.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Agerpres.

Против них выдвинуто обвинение в умышленном убийстве пациента, который находился в отделении в тяжелом состоянии, путем резкого сокращения дозы норадреналина. По этому же делу задержана медсестра, обвиняемая в ложных показаниях.

"На основе предоставленных доказательств прокуроры констатировали следующую ситуацию, - цитирует агентство сообщение генеральной прокуратуры. - С целью вызвать смерть пациентов, которые нуждались в интенсивной терапии, но сохранение жизни которых, по мнению обвиняемых, не было необходимым, они продумали и выполнили план, состоявший в резком сокращении дозы норадреналина (препарат с важной ролью в интенсивной терапии, поддерживающий артериальное давление), что вело к падению артериального давления и остановке сердца".

В сообщении отмечается, что 26 марта одна из обвиняемых попыталась таким образом прервать жизнь 54-летнего пациента, находившегося в отделении в тяжелом состоянии, однако не смогла этого сделать из-за вмешательства медсестры. Однако 4 апреля эти два врача привели в исполнение свой план в отношении этого же пациента.

Расследование по этому делу было начато после того, как один из работников больницы сообщил прокурорам, что в период 4-7 апреля в отделении анестезии и интенсивной терапии в результате намеренного сокращения врачами доза норадреналина умерли 17 пациентов.

В том же месяце министерство здравоохранения сформировало комиссию для расследования обстоятельств смертельных случаев, которая, однако, не обнаружила в больнице никаких профессиональных нарушений.