О нас

В Румынии задержали врачей по подозрению в умышленном убийстве пациентов

В Румынии задержали врачей по подозрению в умышленном убийстве пациентов Румынские прокуроры задержали двух женщин-врачей в столичной больнице Святого Пантелимона по делу о подозрительных смертельных случаях в отделении анестезии и интенсивной терапии этого медицинского учреждения.
Другие страны
8 августа 2024 г. 05:58
В Румынии задержали врачей по подозрению в умышленном убийстве пациентов

Румынские прокуроры задержали двух женщин-врачей в столичной больнице Святого Пантелимона по делу о подозрительных смертельных случаях в отделении анестезии и интенсивной терапии этого медицинского учреждения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.

Против них выдвинуто обвинение в умышленном убийстве пациента, который находился в отделении в тяжелом состоянии, путем резкого сокращения дозы норадреналина. По этому же делу задержана медсестра, обвиняемая в ложных показаниях.

"На основе предоставленных доказательств прокуроры констатировали следующую ситуацию, - цитирует агентство сообщение генеральной прокуратуры. - С целью вызвать смерть пациентов, которые нуждались в интенсивной терапии, но сохранение жизни которых, по мнению обвиняемых, не было необходимым, они продумали и выполнили план, состоявший в резком сокращении дозы норадреналина (препарат с важной ролью в интенсивной терапии, поддерживающий артериальное давление), что вело к падению артериального давления и остановке сердца".

В сообщении отмечается, что 26 марта одна из обвиняемых попыталась таким образом прервать жизнь 54-летнего пациента, находившегося в отделении в тяжелом состоянии, однако не смогла этого сделать из-за вмешательства медсестры. Однако 4 апреля эти два врача привели в исполнение свой план в отношении этого же пациента.

Расследование по этому делу было начато после того, как один из работников больницы сообщил прокурорам, что в период 4-7 апреля в отделении анестезии и интенсивной терапии в результате намеренного сокращения врачами доза норадреналина умерли 17 пациентов.

В том же месяце министерство здравоохранения сформировало комиссию для расследования обстоятельств смертельных случаев, которая, однако, не обнаружила в больнице никаких профессиональных нарушений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rumıniyada 17 xəstəni öldürən həkimlər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi