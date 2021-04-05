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В Румынии выявили вид коронавируса, снижающий эффективность вакцин

В Румынии выявили вид коронавируса, снижающий эффективность вакцин Специалисты Университета имени Штефана чел Маре в румынском городе Сучава выявили заражение видом британского штамма коронавируса с мутациями, который снижает эффективность вакцин.
Другие страны
5 апреля 2021 г. 22:57
В Румынии выявили вид коронавируса, снижающий эффективность вакцин

Специалисты Университета имени Штефана чел Маре в румынском городе Сучава выявили заражение видом британского штамма коронавируса с мутациями, который снижает эффективность вакцин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба вуза.

''К трем вызывающим беспокойство вариантам, известным как британский (линия B.1.1.7, название VOC202012/01), южноафриканский (линия B.1.351, название 501Y.V2 15) и бразильский (линия Р.1, название P. 1) Служба общественного здравоохранения Англии в феврале добавила новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02), мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин. Из 91 пробы анализов, взятых у пациентов с SARS-CoV-2 в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань, было выявлено 88 случаев британского штамма и один случай заражения видом B.1.1.7 + E484K", - говорится в сообщении на сайте университета.

Университет заключил соглашения о сотрудничестве с больницами из семи уездов, чтобы проверять анализы. Вуз готов наладить подобное сотрудничество и с другими медучреждениями страны, чтобы сформировать объективную картину имеющихся в Румынии штаммов.

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