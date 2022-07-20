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В Румынии вводятся ограничения на потребление питьевой воды

В Румынии вводятся ограничения на потребление питьевой воды В Румынии из-за засухи вводятся ограничения на потребление питьевой воды на местном уровне.
Другие страны
20 июля 2022 г. 20:02
В Румынии вводятся ограничения на потребление питьевой воды

В Румынии из-за засухи вводятся ограничения на потребление питьевой воды на местном уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на пресс-конференции по итогам заседания правительства министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов республики Барна Танцош.

"Местные власти должны будут принять меры по обеспечению питьевой воды для всех граждан в средне- и долгосрочном плане, - сказал он. - Ограничения на местах необходимы для восстановления резервов [воды]. Есть очень много населенных пунктов, где системы водоснабжения спроектированы с учетом нормального потребления, без использования питьевой воды для других целей - ирригационных, промышленных, для плавательных бассейнов, полива сада или газона. Особенно в этот период мы должны проявлять ответственность и беречь этот ресурс".

Министр сообщил, что в правительстве создан оперативный штаб для мониторинга пораженных засухой зон и для принятия мер в населенных пунктах, где возникает нехватка питьевой воды. "Даже если нам жалко помидоры, которые мы посадили, питьевая вода это - дорогая вода, она прошла специальную фильтровку и обработку, и поэтому ее нужно использовать по назначению", - пояснил он.

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