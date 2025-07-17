В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства после укуса собаки

В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства после укуса собаки

В Румынии впервые за последние 13 лет из-за заражения бешенством скончался человек.

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