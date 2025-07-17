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В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства после укуса собаки

В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства после укуса собаки В Румынии впервые за последние 13 лет из-за заражения бешенством скончался человек.
Другие страны
17 июля 2025 г. 14:12
В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства после укуса собаки

В Румынии впервые за последние 13 лет из-за заражения бешенством скончался человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Digi 24.

"43-летний мужчина из Ясс умер от бешенства после укуса бродячей собаки, забежавшей во двор его дома. Это первый смертельный случай бешенства, зарегистрированный в Румынии за последние 13 лет", - сообщает телеканал.

Инцидент произошел в конце февраля, когда во двор мужчины забежала бродячая собака. Он попытался прогнать животное и был укушен в руку. Его семья сообщила о том, что он несколько дней принимал антибиотики, но не сделал прививку от бешенства. Первые симптомы заболевания появились только в июне.

Ранее директор ветеринарного управления уезда Яссы Габриель Чобану заявил, что в северо-восточных уездах Румынии, граничащих с Украиной и Молдовой, растет количество случаев бешенства у животных.

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