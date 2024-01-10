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В Румынии водители грузовиков проводят акцию протеста

В Румынии водители грузовиков проводят акцию протеста Стихийная акция протеста водителей грузовиков началась на румынских автотрассах и парковках.
Другие страны
10 января 2024 г. 18:46
В Румынии водители грузовиков проводят акцию протеста

Стихийная акция протеста водителей грузовиков началась на румынских автотрассах и парковках.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на румынские СМИ.

Участники акции протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также против продолжительных проверок на границах.

Водители грузовиков передвигаются с максимально низкой скоростью и сигналят. Из-за протеста блокировано движение автотранспорта на значительном участке автострады А1 Бухарест - Питешть и затруднено на столичной кольцевой дороге. Аналогичные акции протеста проходят в Брэиле, Клуже-Напоке, Бузэу и других городах страны.

Некоторые участники утверждают, что намерены приехать в Бухарест, чтобы продолжить акцию протеста и провести переговоры с властями. Хотя крупнотоннажным грузовикам не разрешен въезд в город, к штаб-квартире правительства в столице стянуты дополнительные силы жандармерии, а вокруг здания установлены заграждения.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyada yük maşını sürücüləri etiraz aksiyası keçirir

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