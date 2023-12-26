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В Румынии в результате пожара в туристическом комплексе погибли пять человек

В Румынии в результате пожара в туристическом комплексе погибли пять человек Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате пожара, вспыхнувшего в туристическом комплексе в румынском селе Тохань (уезд Прахов).
Другие страны
26 декабря 2023 г. 15:39
В Румынии в результате пожара в туристическом комплексе погибли пять человек

Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате пожара, вспыхнувшего в туристическом комплексе в румынском селе Тохань (уезд Прахов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Agerpres.

Согласно информации, в комплексе "Ферма даков" находились 26 человек, приехавшие в курортную местность отметить рождественские праздники. 18 туристов, размещенных на первом этаже, смогли выбежать из дома во время пожара.

Два человека госпитализированы с ожогами. Спасатели продолжают поиски еще трех постояльцев, которые находились в мансарде.

Отмечается, что комплекс не имел разрешения на работу от службы пожарной охраны.

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