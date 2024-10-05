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В Румынии в ходе обысков изъято около 300 единиц оружия и более 90 тыс. снарядов

В Румынии в ходе обысков изъято около 300 единиц оружия и более 90 тыс. снарядов Полиция Румынии в ходе обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тыс. снарядов, которые были куплены гражданами через иностранный интернет-магазин.
Другие страны
5 октября 2024 г. 16:36
В Румынии в ходе обысков изъято около 300 единиц оружия и более 90 тыс. снарядов

Полиция Румынии в ходе обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тыс. снарядов, которые были куплены гражданами через иностранный интернет-магазин.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе широкомасштабной операции, проведенной на национальном уровне, полиция обнаружила 299 единиц незаконно находящегося в собственности оружия, из которых 139 единиц короткоствольного оружия и 160 единиц длинноствольного оружия, 10 арбалетов, а также 91 028 снарядов. Также изъято 157 газовых баллончиков, 63 боевых патрона, 28 стрел, а также 12 килограммов пиротехнических изделий", - сказано в сообщении.

Обыски начались в пятницу. Всего было проведено 316 обысков в разных уездах Румынии. Было установлено, что иностранная компания через интернет-магазин продавала местным жителям оружие, которое составлялось курьерскими службами.

После обысков 80 человек были доставлены в полицию для допроса.

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