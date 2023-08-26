В Румынии в ДТП пострадали 22 человека

В румынском уезде Брэила 22 человека пострадали в результате автомобильной аварии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpres.
По данным уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям, в ночь на субботу 47-летний гражданин Болгарии за рулем автобуса, в котором ехали 72 гражданина Молдовы, врезался в припаркованный на обочине прицеп автофургона. У автофургона была включена аварийная сигнализация.
22 пассажира с переломами и травмами были доставлены машинами скорой помощи в больницы уездов Брэила и Яломица.
Ведется расследование обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело.