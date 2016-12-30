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    В Румынии назначен новый премьер-министр

    На эту должность утвержден Сорин Гриндяну

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Иоханнис утвердил кандидатуру Сорина Гриндяну на посту премьер-министра страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, его кандидатура была выдвинута правящей коалицией парламентского большинства в Румынии в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ).

    Ранее  коалиция выдвинула кандидатуру государственного секретаря в Министерстве регионального развития и государственного управления  Севиль Шайдех.

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