В Румынии назначен новый премьер-министр

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Иоханнис утвердил кандидатуру Сорина Гриндяну на посту премьер-министра страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, его кандидатура была выдвинута правящей коалицией парламентского большинства в Румынии в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ).

Ранее коалиция выдвинула кандидатуру государственного секретаря в Министерстве регионального развития и государственного управления Севиль Шайдех.