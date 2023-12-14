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В Румынии упал российский дрон-камикадзе

В Румынии упал российский дрон-камикадзе Российский беспилотник упал на территории Румынии во время атаки на украинские порты Одесской области этой ночью.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 20:02
В Румынии упал российский дрон-камикадзе

Российский беспилотник упал на территории Румынии во время атаки на украинские порты Одесской области этой ночью.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает румынское Министерство обороны.

Во время атаки на приграничные районы Украины в Румынии пришлось поднимать в воздух боевые самолеты.

Радары зафиксировали, что по крайней мере один российский беспилотник проник в национальное воздушное пространство Румынии, передвигаясь на низкой высоте в уезде Тулча, граничащем с украинским Измаилом.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения, совершенные Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – отметили в румынском Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın kamikadze-dronu Rumıniya ərazisinə düşüb

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