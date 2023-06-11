В Румынии тысячи учителей вышли на протесты: требуют повышения заработной платы

Тысячи учителей вышли на марш протеста в столице Румынии Бухаресте из-за низкого уровня заработной платы.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, профсоюзы требуют повышения заработной платы учителей на 25% и инвестиций для развития инфраструктуры и учебных принадлежностей. Также среди требований есть повышение зарплат новых учителей по крайней мере до среднего уровня по стране.
Новые учителя в Румынии сейчас получают примерно 2 400 лей (521,65 долларов) в месяц, что составляет чуть меньше половины средней заработной платы по стране.
Профсоюзы заявили, что забастовка бессрочна. Родители и студенты пока поддерживают митинги, хотя его продолжение грозит отложенными выпускными экзаменами.