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    В Румынии стартовали выборы президента

    На пост главы государства баллотируются 14 кандидатов

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Румынии сегодня проходят президентские выборы. Как сообщает Report cо ссылкой на BBC News, на пост главы государства баллотируются 14 кандидатов

    Основными претендентами на главный пост эксперты называют действующего премьер-министра от Социал-демократической партии Виктора Понта и лидера Национал-либеральной партии Клауса Йоханнеса, выходца из немецкоговорящего меньшинства.

    В случае если победитель не определится по итогам голосования в первом туре, второй тур пройдет 16 ноября.

    Отметим, что действующий президент Траян Бэсеску не имеет права баллотироваться на третий срок.

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