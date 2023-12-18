О нас

В Румынии создали альянс правых партий в преддверии выборов 2024 года

В Румынии создали альянс правых партий в преддверии выборов 2024 года Лидеры румынских политических партий "Союз за спасение Румынии", "Народное движение" и "Правая сила" объявили об учреждении альянса "Объединенные правые" перед выборами 2024 года.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 17:28
В Румынии создали альянс правых партий в преддверии выборов 2024 года

Лидеры румынских политических партий "Союз за спасение Румынии", "Народное движение" и "Правая сила" объявили об учреждении альянса "Объединенные правые" перед выборами 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на румынское информационное агентство "Аджерпрес".

"Это альянс, который в 2024 году устранит от власти нынешний режим лжи, нищеты и несправедливости", - заявил на совместной пресс-конференции председатель "Союза за спасение Румынии" Кэтэлин Друлэ.

Альянс является правой альтернативой правящей коалиции в составе Социал-демократической партии (СДП) и Национал-либеральной партии (НЛП). Партии намерены выступить единым списком на предстоящих выборах в Европарламент и парламент Румынии, а также выдвинуть единого кандидата на президентских выборах.

В 2024 году в Румынии состоятся выборы в Европарламент, в местные органы власти и в национальный парламент, а также на пост президента страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
12 декабря 2023 г. 15:27
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:05
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 21:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi