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В Румынии сошли с рельсов 15 украинских порожних вагонов-зерновозов

В Румынии сошли с рельсов 15 украинских порожних вагонов-зерновозов На территории Румынии 15 украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов.
Другие страны
30 июня 2022 г. 13:44
В Румынии сошли с рельсов 15 украинских порожних вагонов-зерновозов

На территории Румынии 15 украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Эти вагоны были в составе поезда из 32 вагонов, которые возвращались пустыми после выгрузки зерна в румынском порту. Все 32 вагона в поезде принадлежат украинскому частному оператору", - отметил он.

По его словам, вагоны были на тележках под колею 1 435 мм, переставленные в Унгенах (Молдова).

Глава АО отметил, что украинское железнодорожное ведомствоа даже во время войны продолжает жестко контролировать состояние путевого хозяйства и подвижного состава. "Интегрируясь в Евросоюз нам важно держать высокую планку стандартов безопасности движения", - подчеркнул Камышин.

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