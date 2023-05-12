О нас

В Румынии сокращают государственные расходы

В Румынии сокращают государственные расходы В Румынии принято постановление о сокращении государственных расходов.
Другие страны
12 мая 2023 г. 14:51
В Румынии сокращают государственные расходы

В Румынии принято постановление о сокращении государственных расходов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил по итогам заседания кабмина министр финансов Адриан Кычу.

"Эти меры правительства направлены на более правильное, более эффективное расходование государственных денег", - цитирует министра агентство Agerpres.

Документ предусматривает, в частности, месячные лимиты расходов для каждого министерства и сокращение на 10% затрат на имущество и услуги, в том числе на автомобили, мебель, канцтовары, за исключением областей здравоохранения и образования.

Также будут приостановлены в этом году назначения в госучреждениях и сокращено на 50% количество постов советников в аппарате государственных руководителей, которых в настоящее время насчитывается 900.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rumıniyada hökumət xərcləri azaldılır
Версия на английском языке Romania cuts government spending

Другие новости из категории

Экс-премьер Пакистана Имран Хан освобожден под залог
Экс-премьер Пакистана Имран Хан освобожден под залог
12 мая 2023 г. 14:51
Глава МИД Украины проведет неформальную встречу с министрами иностранных дел cтран ЕС
Глава МИД Украины проведет неформальную встречу с министрами иностранных дел cтран ЕС
12 мая 2023 г. 14:41
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии
12 мая 2023 г. 13:05
Разъяснений по зерновой сделке потребовали от Еврокомиссии 12 стран ЕС
Разъяснений по зерновой сделке потребовали от Еврокомиссии 12 стран ЕС
12 мая 2023 г. 13:00
Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня
Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня
12 мая 2023 г. 12:37
Спецпосланник КНР начнет турне в рамках урегулирования украинского конфликта
Спецпосланник КНР начнет турне в рамках урегулирования украинского конфликта
12 мая 2023 г. 11:55
Швеция поднимет вопрос перед ЕС о признании Вагнер террористической организацией
Швеция поднимет вопрос перед ЕС о признании "Вагнер" террористической организацией
12 мая 2023 г. 11:24
ВВС Южной Кореи начали регулярные маневры с участием 60 самолетов
ВВС Южной Кореи начали регулярные маневры с участием 60 самолетов
12 мая 2023 г. 08:57
Остин: Танки Abrams поступят в Украину в начале осени
Остин: Танки Abrams поступят в Украину в начале осени
12 мая 2023 г. 08:42
Первый заместитель госсекретаря США покинет свой пост летом
Первый заместитель госсекретаря США покинет свой пост летом
12 мая 2023 г. 08:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi