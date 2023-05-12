В Румынии сокращают государственные расходы

В Румынии принято постановление о сокращении государственных расходов.

В Румынии принято постановление о сокращении государственных расходов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил по итогам заседания кабмина министр финансов Адриан Кычу.

"Эти меры правительства направлены на более правильное, более эффективное расходование государственных денег", - цитирует министра агентство Agerpres.

Документ предусматривает, в частности, месячные лимиты расходов для каждого министерства и сокращение на 10% затрат на имущество и услуги, в том числе на автомобили, мебель, канцтовары, за исключением областей здравоохранения и образования.

Также будут приостановлены в этом году назначения в госучреждениях и сокращено на 50% количество постов советников в аппарате государственных руководителей, которых в настоящее время насчитывается 900.