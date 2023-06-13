В Румынии сменился премьер-министр

Лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку возглавил правительство.

Лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку возглавил правительство.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, соответствующий указ подписал президент Клаус Йоханнис.

Это решение связано с договоренностями о ротации премьер-министров, которых еще в 2021 году достигли представители правящей коалиции.

"То, что мы собрались здесь для ротации премьер-министров, свидетельствует о новом уровне вовлеченности и серьезности правящей коалиции. Румынам была обещана стабильность, и они ее получают", - указал Йоханнис, выступая перед представителями прессы.

Чолаку уже пообещал внести изменения в составе правительства. Соответствующий план будет представлен на утверждение парламента 15 июня.