О нас

В Румынии сменился премьер-министр

В Румынии сменился премьер-министр Лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку возглавил правительство.
Другие страны
13 июня 2023 г. 17:16
В Румынии сменился премьер-министр

Лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку возглавил правительство.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, соответствующий указ подписал президент Клаус Йоханнис.

Это решение связано с договоренностями о ротации премьер-министров, которых еще в 2021 году достигли представители правящей коалиции.

"То, что мы собрались здесь для ротации премьер-министров, свидетельствует о новом уровне вовлеченности и серьезности правящей коалиции. Румынам была обещана стабильность, и они ее получают", - указал Йоханнис, выступая перед представителями прессы.

Чолаку уже пообещал внести изменения в составе правительства. Соответствующий план будет представлен на утверждение парламента 15 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rumıniyada yeni baş nazir təyin edilib

Другие новости из категории

МИД Китая сообщил об открытии Турцией генконсульства в Чэнду
МИД Китая сообщил об открытии Турцией генконсульства в Чэнду
13 июня 2023 г. 17:06
Парламент Израиля одобрил ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам
Парламент Израиля одобрил ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам
13 июня 2023 г. 16:11
В Испании из-за бури обрушилось пятиэтажное здание
В Испании из-за бури обрушилось пятиэтажное здание
13 июня 2023 г. 14:57
Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ
Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ
13 июня 2023 г. 14:44
НАТО намерена усилить сотрудничество с Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией
НАТО намерена усилить сотрудничество с Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией
13 июня 2023 г. 14:40
WSJ: CША собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном
WSJ: CША собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном
13 июня 2023 г. 13:50
В Австралии 15-летнюю автоугонщицу и мошенницу арестовали восемь раз за 42 дня
В Австралии 15-летнюю автоугонщицу и мошенницу арестовали восемь раз за 42 дня
13 июня 2023 г. 13:41
В Англии мужчину задержали по подозрению в убийстве трех человек
В Англии мужчину задержали по подозрению в убийстве трех человек
13 июня 2023 г. 13:09
На Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуировали около 13,8 тыс. человек
На Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуировали около 13,8 тыс. человек
13 июня 2023 г. 12:05
Столтенберг: В разгар войны трудно назвать точные сроки вступления Украины в НАТО
Столтенберг: В разгар войны трудно назвать точные сроки вступления Украины в НАТО
13 июня 2023 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi