В Румынии с начала пандемии коронавируса скончались 1 768 человек

Более 21,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 250, до 29 223, всего с начала пандемии умерли 1 768 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 28 973 случаях заражения, 1 750 из которых стали летальными.

При этом власти отмечают, что более 21,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.