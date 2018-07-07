В Румынии разбился истребитель - ФОТО

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Лансер потерпел катастрофу в 10 километрах от военно-воздушной базы в Фетешть, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Самолет МиГ Лансер с военной базы 86 в Фетешть рухнул в субботу, 7 июля, примерно в 10 километрах севернее от местонахождения воздушной базы. На данный момент неизвестно состояние пилота, а также успел ли он катапультироваться", - сказано в сообщении министерства национальной обороны Румынии.

В министерстве также отмечают, что руководство военно-воздушной базы применило экстренный план действий. ЧП произошло во время показательных выступлений, проводимых на базе.

Расследованием обстоятельств случившегося займется специальная комиссия минобороны Румынии.