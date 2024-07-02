В Румынии пять человек погибли при столкновении автоцистерны с автомобилем

В Румынии автоцистерна столкнулась с автомобилем. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей.

В Румынии автоцистерна столкнулась с автомобилем. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил представитель полиции уезда Сучава Ионуц Епуряну.

"40-летний мужчина переезжал из муниципалитета Сучава в населенный пункт Кумпэрэтура, перевозя цемент. Он уснул за рулем, цистерна выехала на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем, в котором находились пять человек. Водитель автомобиля, 36-летний мужчина, а также остальные четыре пассажира автомобиля, в том числе двое детей в возрасте 8 и 9 лет, погибли на месте", - отметил он.

По его словам, виновник аварии получил легкие травмы и был доставлен в больницу.