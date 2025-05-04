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В Румынии пройдет первый тур президентских выборов

В Румынии пройдет первый тур президентских выборов Первый тур президентских выборов пройдет в Румынии.
Другие страны
4 мая 2025 г. 01:14
В Румынии пройдет первый тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов пройдет в Румынии.

Как передает Report, для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50%+1 голос.

Второй тур (при необходимости) назначен на 18 мая. Зарегистрировано почти 18 млн избирателей, будет открыто 19 тыс. избирательных участков. За границей голосование румын началось в пятницу и продолжится три дня.

Высший государственный пост оспаривают 11 кандидатов - 4 независимых и 7 представителей различных партий и альянсов. Среди них 2 женщины и 9 мужчин. Наибольшие шансы, согласно предвыборным опросам, имеют Джордже Симион (националистический Альянс за объединение румын), бывший лидер либералов и бывший спикер Сената Крин Антонеску (единый кандидат блока проевропейских партий "Румыния, вперед!", который включает Социал-демократическую партию, Национал-либеральную партию и Демократический союз венгров Румынии), генеральный мэр столицы Никушор Дан (независимый), бывший премьер Виктор Понта (независимый), Елена Ласкони (правоцентристский Союз за спасение Румынии).

Конституционный суд отклонил кандидатуры националистических политиков Кэлина Джорджеску и Дианы Шошоакэ, мотивировав решение тем, что они не уважают конституционные и демократические нормы.

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