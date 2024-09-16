О нас

В Румынии произошло сильное землетрясение

В Румынии произошло сильное землетрясение В Румынии было зафиксировано самое сильное за этот год по стране землетрясение.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 20:21
В Румынии произошло сильное землетрясение

В Румынии было зафиксировано самое сильное за этот год по стране землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли.

Согласно информации, подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 17:40 по местному (в 18:40 по бакинскому) времени в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу (юго-восток страны), очаг находился на глубине 140 км.

Землетрясение ощущалось во многих районах страны, в том числе в Бухаресте, а также в Болгарии, Молдавии и в Украине.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rumıniyada 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

Экслюзивные новости

Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi