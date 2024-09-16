В Румынии произошло сильное землетрясение

В Румынии было зафиксировано самое сильное за этот год по стране землетрясение.

В Румынии было зафиксировано самое сильное за этот год по стране землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли.

Согласно информации, подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 17:40 по местному (в 18:40 по бакинскому) времени в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу (юго-восток страны), очаг находился на глубине 140 км.

Землетрясение ощущалось во многих районах страны, в том числе в Бухаресте, а также в Болгарии, Молдавии и в Украине.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.