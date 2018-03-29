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    В Румынии произошла авария на атомной электростанции

    Второй реактор атомной электростанции в Чернаводэ автоматически отключился от национальной энергетической системы© AFP 2018 / Daniel Mihailescu

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    АО Nuclearelectrica объявило, что второй реактор атомной электростанции в Чернаводэ автоматически отключился от национальной энергетической системы сегодня утром в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса.

    По данным СМИ, инцидент не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

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