В Румынии произошла авария на атомной электростанции

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

АО Nuclearelectrica объявило, что второй реактор атомной электростанции в Чернаводэ автоматически отключился от национальной энергетической системы сегодня утром в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса.

По данным СМИ, инцидент не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.