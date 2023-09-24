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В Румынии произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

В Румынии произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы.
Другие страны
24 сентября 2023 г. 13:24
В Румынии произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

Взрыв произошел в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли, около 20 человек были эвакуированы.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям Сибиу Андрея Штефан.

"В городе Сибиу произошел взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. На данный момент около 20 человек эвакуированы из всего здания. Пожарным удалось проникнуть в квартиру, на данный момент обнаружены двое погибших", - заявила Штефан журналистам.

По ее словам, внутри квартиры продолжаются поисково-спасательные работы. Ситуацию осложняет сильная задымленность. Движение транспорта на улице, где находится дом, заблокировано.

Причины взрыва будут установлены специалистами, после того, как пожарные и спасатели закончат работу.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyada yaşayış binasında partlayış olub, ölənlər var

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