В Румынии проходят учения НАТО Dacian Fall 2024

В Румынии с 14 по 31 октября на полигонах в Чинку, Смырдане, Капу-Мидии и Богате проходят учения Dacian Fall 2024.

В Румынии с 14 по 31 октября на полигонах в Чинку, Смырдане, Капу-Мидии и Богате проходят учения Dacian Fall 2024.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.

Согласно информации, в учениях участвуют примерно 1,5 тыс. военных из Бельгии, Люксембурга, Польши, Португалии, Румынии, Северной Македонии, США и Франции.

"Учения направлены на укрепление взаимодействия структур с целью совместного проведения военных операций и отработку интеграции на уровне дивизии сил и средств НАТО, размещенных на территории Румынии", - указывается в сообщении.

Присутствовавший на учениях начальник Штаба обороны Румынии, генерал Георгицэ Влад отметил, что DAFA24 представляет собой предварительный этап учений Dacian Spring 2025, для участия в которых Франция впервые дислоцирует в Румынии силы и средства на уровне бригады.

"Для румынской армии предстоящий год будет очень насыщен масштабными учениями в союзном формате, - подчеркнул он. - Вместе с союзниками мы будем отрабатывать планы действий и взаимной поддержки, чтобы успешно противостоять любым сценариям военной угрозы".