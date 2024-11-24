В Румынии проходят президентские выборы

В Румынии в воскресенье проходят выборы президента сроком на 5 лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.

В Румынии в воскресенье проходят выборы президента сроком на 5 лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.

Как передает Report, в 7.00 (09:00 по Баку) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане страны, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 22 ноября.

На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.

Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21:00 (23:00 по Баку).