В Румынии проходят парламентские выборы

Выборы в парламент проходят в Румынии.

Выборы в парламент проходят в Румынии.

Как передает Report со ссылкой на Hot News, в стране зарегистрированы более 18 млн избирателей, организованы почти 19 тыс. избирательных участков, которые открылись в 07:00 и закроются в 21:00 (09:00 и 23:00 по Баку).

Для проведения выборов по стране открыто 8 968 избирательных участков, а за границей действуют 950 участков. Ожидается, что всего проголосуют более 18 миллионов избирателей.

"На данный момент проголосовали 170 078 румын, что примерно в два раза больше, чем на парламентских выборах 2020 года", - сообщает издание.

По результатам парламентских выборов из общего числа кандидатов будут избраны 137 сенаторов и 322 депутата. К выборам допущены 50 политических блоков и партий. Для прохождения в парламент они должны преодолеть минимальный 5-процентный барьер.

В нынешнем парламенте Румынии социал-демократы обладают относительным большинством, которого, однако, недостаточно для формирования однопартийного кабинета. Поэтому у власти в стране находится коалиционное правительство, образованное левоцентристской СДП и правоцентристской НЛП, которое возглавляет социал-демократ Марчел Чолаку.