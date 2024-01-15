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В Румынии продолжаются протесты фермеров и водителей грузовиков

В Румынии продолжаются протесты фермеров и водителей грузовиков В Румынии уже шестой день продолжаются протесты фермеров и водителей грузовиков.
Другие страны
15 января 2024 г. 22:03
В Румынии продолжаются протесты фермеров и водителей грузовиков

В Румынии уже шестой день продолжаются протесты фермеров и водителей грузовиков.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Участники акций протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских грузовиков.

Сообщается, что протестующие вывели на трассы грузовики и тракторы, замедляя или блокируя движение автотранспорта на национальных и окружных дорогах, внутри городов, и на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

В связи с этим премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе рабочей встречи с главами МВД, Минсельхоза, Минтранспорта и Минфина потребовал ускорить подготовку нормативных актов для урегулирования проблем румынских фермеров и водителей грузовиков, которые проводят акцию протеста.

"Члены кабинета сообщили, что проекты соответствующих нормативных актов готовятся в приоритетном порядке с тем, чтобы на ближайших заседаниях правительства были приняты первые решения в поддержку фермеров и перевозчиков", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

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