В Румынии подняли два F-16 после сообщений о нарушении воздушного пространства

В Румынии системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо были подняты два истребителя F-16 для контроля ситуации.

В Румынии системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо были подняты два истребителя F-16 для контроля ситуации.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Согласно сообщению Главной инспектората по чрезвычайным ситуациям, в районе населенного пункта Плауру, находящегося в 300 метрах от украинского Измаила, специалисты обнаружили следы возможного падения беспилотника.

"Системы мониторинга и наблюдения МНО зафиксировали нарушения воздушного пространства. В связи с этим в 01:35 два истребителя F-16 из 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух. Воздушные суда вернулись на базу в 03:48", - говорится в сообщении.