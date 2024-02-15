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В Румынии по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники

В Румынии по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники Суд Бухареста поместил под предварительный арест ряд высокопоставленных работников румынской таможенной администрации.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 05:39
В Румынии по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники

Суд Бухареста поместил под предварительный арест ряд высокопоставленных работников румынской таможенной администрации.

Как передает Report со ссылкой на Радио Румынии, в результате операции, включавшей десятки обысков, был задержан глава Бухарестского регионального таможенного управления Паул Петроф, а также пять других руководящих сотрудников румынской таможни.

Прокуроры румынского Национального управления по борьбе с коррупцией обвиняют их в создании сети для получения от коммерсантов, в особенности китайских, взяток деньгами и товарами. В частности, Петроф, согласно прокурорам, потребовал у одного из предпринимателей "аванс" в €50 тыс. для приобретения квартиры. Взамен таможенники не составляли протоколов при обнаружении незаконного импорта контрафактных товаров.

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