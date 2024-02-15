В Румынии по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники

Суд Бухареста поместил под предварительный арест ряд высокопоставленных работников румынской таможенной администрации.

Суд Бухареста поместил под предварительный арест ряд высокопоставленных работников румынской таможенной администрации.

Как передает Report со ссылкой на Радио Румынии, в результате операции, включавшей десятки обысков, был задержан глава Бухарестского регионального таможенного управления Паул Петроф, а также пять других руководящих сотрудников румынской таможни.

Прокуроры румынского Национального управления по борьбе с коррупцией обвиняют их в создании сети для получения от коммерсантов, в особенности китайских, взяток деньгами и товарами. В частности, Петроф, согласно прокурорам, потребовал у одного из предпринимателей "аванс" в €50 тыс. для приобретения квартиры. Взамен таможенники не составляли протоколов при обнаружении незаконного импорта контрафактных товаров.