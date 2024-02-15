В Румынии по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники

Суд Бухареста поместил под предварительный арест ряд высокопоставленных работников румынской таможенной администрации.
Как передает Report со ссылкой на Радио Румынии, в результате операции, включавшей десятки обысков, был задержан глава Бухарестского регионального таможенного управления Паул Петроф, а также пять других руководящих сотрудников румынской таможни.
Прокуроры румынского Национального управления по борьбе с коррупцией обвиняют их в создании сети для получения от коммерсантов, в особенности китайских, взяток деньгами и товарами. В частности, Петроф, согласно прокурорам, потребовал у одного из предпринимателей "аванс" в €50 тыс. для приобретения квартиры. Взамен таможенники не составляли протоколов при обнаружении незаконного импорта контрафактных товаров.